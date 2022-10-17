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05:00, 17 октября 2022Из жизни

100-летние супруги назвали секрет крепкого брака

Thе Mirror: пара прожила в браке 75 лет и назвала секретом долгих отношений споры

Фото: unsplash

100-летние супруги-долгожители из британского города Кеттеринг, графство Нортгемптоншир, прожили вместе 75 лет и назвали ежедневные препирательства секретом крепкого брака. Об этом сообщает The Mirror.

Джозефина и Альфред Уотерфилды познакомились в пабе за год до начала Второй мировой войны. Они поженились в 1947 году, их брак длится 75 лет. Недавно муж и жена отметили 100-е дни рождения. У пары четверо внуков и столько же правнуков. Секретом счастливых отношений они считают ежедневные споры.

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Сын Джозефины и Альфреда, 74-летний Аллен, подтвердил, что его родители действительно вечно спорят. «Ничего серьезного, просто препирательства, — пояснил он. — В наше время брак редко длится так долго, значит, они все делают правильно, и это замечательно. Это надежда для всех нас».

Супруги переехали в дом престарелых лишь в этом году. До этого они несколько десятилетий вели активную жизнь в городе Корби. Джозефина часто играла на пианино и органе в местном пабе, чтобы развлечь местных жителей.

Альфред, который раньше работал сталелитейщиком, отметил 100-летие 19 ноября 2021 года. Джозефине исполнилось 100 лет 4 октября. Дети решили устроить празднование их дней рождений в доме престарелых, где живет пара.

Второй сын Уоттерфилдов Брайан приехал на праздник из австралийского города Перт. Сотрудники дома престарелых испекли для пары праздничный пирог. «Мы всегда хотели, чтобы они хорошо отметили юбилей, и нашли подходящее для всех время», — отметил Аллен. Он подчеркнул, что его родителям очень понравился праздник.

Ранее сообщалось, что 87-летняя женщина из графства Сомерсет, Великобритания, отметила 17-ю годовщину свадьбы с 47-летним мужем и поделилась секретом счастливого брака. Они считают, что не нужно обращать внимания на то, что говорят другие»,

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Алиса Дмитриева
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