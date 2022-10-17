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03:25, 17 октября 2022Бывший СССР

ВСУ провели учения по форсированию Днепра

Владимир Рогов заявил, что ВСУ в октябре дважды проводили учения по форсированию Днепра

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре как минимум трижды провели учения по форсированию Днепра. В октябре украинские военные провели еще два таких учения. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил, что боевое слаживание украинских бойцов началось во второй половине сентября в районе населенного пункта Вольноандреевка, на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. До недавних пор они базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», заявил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил о смене плана украинских войск по захвату ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции). По его словам, теперь ВСУ сменили план, выбрав место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища.

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Марина Совина
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