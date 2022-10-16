В Запорожье заявили о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС

Рогов заявил о смене плана ВСУ по захвату ЗАЭС и выборе места для форсирования Днепра

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о смене плана украинских войск по захвату ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции). Его слова передает РИА Новости.

Как уточнил Рогов, теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища.

«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Но теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — рассказал он.

Рогов утверждает, что в настоящий момент украинские войска сосредоточили свои силы в районе сел Золотая Балка, Осокоровка (Херсонская область) и Покровское (Днепропетровская область). По его словам, в этих местах было замечено «большое скопление быстроходных катеров и боевиков».

5 октября президент РФ Владимир Путин поручил принять Запорожскую АЭС в собственность России. 14 октября власти Энергодара сообщили, что ЗАЭС перешла на работу по российским стандартам

