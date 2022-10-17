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13:27, 17 октября 2022Из жизни

Нога женщины распухла и стала весить 80 килограммов

The Star: нога женщины стала похожа на слоновью из-за редкого заболевания

Фото: Ronnie Chin / The Star

Нога жительницы Малайзии распухла и стала весить 80 килограммов из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание The Star.

У 39-летней Сакилы Ахмад Шамсури диагностировали лимфедему. Перед постановкой диагноза женщина жаловалась на жар и появление красных точек на ноге. После этого конечность начала распухать и постепенно увеличиваться в размерах. В конце концов, она стала похожа на ногу слона. У Шамсури начался элефантиаз, также известный как «слоновья болезнь». Опухоль возникает из-за паразитической нематоды, которая приводит к скоплению лимфы.

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«Сейчас я вешу около 137 килограммов, а моя нога весит 80 килограммов», — рассказала женщина. Если прежде она работала ассистентом в клинике, то сейчас двигается с трудом и не может сидеть или стоять в течение длительного времени, так как нога немеет. Шамсури приходится ходить на костылях.

Женщина обратилась в больницу в малайзийском штате Перак, откуда ее позже перевели в медицинское учреждение в Куала-Лумпуре. Врачи сообщили женщине, что ей требуется операция, в ходе которой будет удалена часть плоти и пересажена кожа.

Операция должна была пройти месяц назад, но ее пришлось отложить из-за того, что у пациентки внезапно повысилось кровяное давление. «Мне порекомендовали сделать эхокардиограмму, чтобы проверить, можно ли делать операцию. Если все будет хорошо, врачи назначат дату», — рассказала женщина.

Она подчеркнула, что опасается операции, но ее активно поддерживают окружающие. «Надеюсь, мне станет лучше после операции», — сказала Шамсури.

Ранее сообщалось, что из-за болезни нога жителя пакистанского города Гуджранвала, провинция Пенджаб, стала весить 150 килограммов. Местный врач считает хирургическое вмешательство слишком опасным и отказывается оперировать больного.

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Алиса Дмитриева
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