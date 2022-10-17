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17:14, 17 октября 2022Бывший СССР

Украина попросила у Франции зенитно-ракетные комплексы

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев попросил у Франции ЗРК CROTALE

Фото: Robert Pratta / Reuters

Киев попросил у Франции зенитно-ракетные комплексы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК CROTALE. Надеемся также на принятие решений по комплексам SAMP-T», — написал он.

Глава ведомства также добавил, что решение Испании передать системы HAWK не было спонтанным. По его словам, Киев попросил соответствующее вооружение около двух месяцев назад.

Ранее Киев вновь призвал международных партнеров поставить системы противовоздушной обороны. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не распознает дроны, летящие на малой высоте, поэтому ПВО не справляются с ударами.

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Алевтина Запольская
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