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15:58, 17 октября 2022Бывший СССР

Украина вновь призвала союзников поставить системы ПВО

В МВД Украины заявили, что союзники не торопятся предоставлять Киеву обещанные ПВО
Антон Геращенко

Антон Геращенко. Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несмотря на обещания, страны-союзники не торопятся предоставлять Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Геращенко, Украина ждет действий, а не пустых разговоров от союзников. Особое внимание он обратил на отсутствие какой-либо помощи со стороны Израиля, подчеркнув, что власти страны «не подарили, не продали, не отдали» никакого оружия украинской стороне. При этом он подчеркнул, что Тель-Авив обладает «прекрасными системами ПВО, которые отработаны за 70 лет постоянных войн».

Оружие, которое имеется в арсенале украинской армии, не видит дроны, летящие на малой высоте, поэтому ПВО не справляются с атаками. Система также бессильна, когда выпускают десятки беспилотников за раз. «Нам нужно больше систем ПВО и ракетной, и ствольной артиллерии, которые бы поражали эти дроны», — заключил он.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. Помочь Украине в этом он попросил лидеров G7.

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Варвара Кошечкина
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