Германия снова усложнила россиянам получение виз

Германия начала требовать от россиян выписку из работающего в ЕС банка для получения визы

Власти ФРГ снова усложнили визовые правила для россиян — теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Европейского союза (ЕС). Об этом говорится на сайте VisaMetric.

Отмечается, что российские туристы, желающие попасть в Германию, должны подтвердить, что на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения у них будет достаточно денег на жизнь.

Таким образом, от заявителей начали требовать соответствующие выписки из банка за последние три месяца. «К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — говорится на сайте.

Ранее в октябре сообщалось, что Германия, Словения и Мальта будут выдавать шенгенские визы только обладателям европейской страховки. Между тем в одной из крупнейших российских страховых компаний АТОР пояснили, что данное требование стран ЕС на практике неосуществимо.