Россиянам раскрыли усложняющие получение шенгенской визы правила

АТОР: Германия и Мальта начали требовать от россиян европейскую страховку при выдаче визы

Германия, Словения и Мальта будут выдавать шенгенские визы только обладателям европейской страховки. Усложняющие получение шенгена правила раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что для подачи заявления на получение визы россиянам требовался страховой полис. Прежде у граждан РФ не возникало проблем с получением страховки, ее можно было оформить онлайн у любой российской страховой компании или же в визовом центре. Однако там эта услуга предлагалась в качестве дополнительной.

Однако в настоящее время из-за санкционных мер Евросоюза ряд государств-участниц объединения при выдаче виз начали требовать от россиян только те страховки, которые были оформлены у европейских страховых компаний. Страны хотят быть уверенными, что в случае необходимости фирма сможет выплатить за клиента страховую сумму на территории Шенгенской зоны.

В одной из крупнейших российских страховых компаний АТОР пояснили, что подобное требование стран ЕС на практике неосуществимо. «По действующему законодательству, страховые компании ЕС не имеют права страховать граждан, не являющихся резидентами Евросоюза», — подчеркнули представители фирмы.

Более того, по словам собеседников издания, в российском страховом сообществе знают о возникшей проблеме, соответствующие обращения уже направлены в посольства и консульства некоторых европейских стран. «Надеемся на положительное решение», — добавили в компании.

Ранее в октябре гражданам России и Белорусcии позволили обращаться за национальной визой Германии в Грузии без местного ВНЖ. В немецком диппредставительстве рассказали, что для получения визы для оплачиваемой работы в соответствии с Законом об иммиграции квалифицированных специалистов (FEG) в ФРГ россияне и белорусы могут находиться в Грузии менее полугода.