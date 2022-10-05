Россиянам раскрыли новый способ получения немецкой визы

Посольство ФРГ: россияне без ВНЖ в Грузии могут получить немецкую визу в Тбилиси

Гражданам России и Белорусcии позволили обращаться за национальной визой Германии в Грузии без местного ВНЖ. Новый способ получить визу раскрыли в посольстве ФРГ в Тбилиси. Заявление опубликовано на сайте посольства.

В немецком диппредставительстве также рассказали, что для получения визы для оплачиваемой работы в соответствии с Законом об иммиграции квалифицированных специалистов (FEG) в ФРГ россияне и белорусы могут находиться в Грузии менее полугода. Новые визовые правила затронут квалифицированных специалистов и членов их семей. «В частности, возможны заявления на получение шенгена для специалистов в области информационных технологий», — добавили в посольстве.

При этом отмечается, что граждане не могут подавать заявку на предоставление убежища в Германии, находясь в Грузии.

Более того, на визу могут рассчитывать граждане Украины, которые «законно проживали или постоянно проживали в России или Белоруссии 24 февраля 2022 года, или до этой даты, и впоследствии въехали в Грузию».

Ранее в сентябре консульство Финляндии отказало россиянину в шенгене необычным способом. Подавший на финскую визу житель Санкт-Петербурга получил в конверте мятый паспорт — визовый центр не предоставил ему других документов или уведомлений об отказе.