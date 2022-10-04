Консульство Финляндии отказало россиянину в визе необычным способом

Визовый центр Финляндии отказал россиянину в шенгене, предоставив лишь помятый паспорт

Подавший на финскую визу россиянин получил в конверте мятый паспорт — визовый центр не предоставил ему других документов или уведомлений об отказе. О ситуации пишет портал TourDom.

Как рассказал порталу житель Санкт-Петербурга, он обратился в визовый центр Финляндии за визой 7 сентября, поводом для въезда в страну стало приглашение друга. В понедельник, 3 октября, россиянин получил SMS-уведомление о готовности документов, однако вместо шенгена или отказа о выдаче визы он получил обратно лишь свой паспорт, причем в помятом виде.

Сотрудники консульства, до которых удалось дозвониться только на следующий день, заявили, что необычный способ ответа следует «воспринимать как отказ», а также отказались комментировать ситуацию и принятое решение по визе.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово покидать Финляндию. Так, за 3 октября число граждан, вернувшихся на родину, превысило число человек, въехавших в европейскую страну.

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией. Запрет на въезд распространяется на туристов и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.