Финляндия закрыла границу с Россией

Власти Финляндии закрыли границу для российских туристов с 30 сентября

Власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране — решение вступило в силу в пятницу, 30 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, передает телеканал Yle.

О принципиальном решении ограничить поток российских туристов стало известно во время брифинга с журналистами. При этом глава МИД страны уточнил, что Финляндия не считает, что каждый гражданин России представляет собой угрозу внутренней безопасности страны — отмечается, что список разрешенных оснований для въезда в страну включает десять пунктов.

По словам министра внутренних дел Кристы Микконен, российский туризм наносит ущерб международным отношениям Финляндии. Микконен добавила, что, если россиянам на финской границе откажут во въезде по турвизе, они по-прежнему смогут подать заявление на предоставление убежища.

Ограничение на въезд в Финляндию распространяется не только на туристов, но также и на транзитных путешественников. В скандинавскую страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

28 сентября стало известно, что правительство Финляндии приняло окончательное решение по ограничению въезда для россиян. В пресс-службе кабмина страны рассказали, что финское правительство получило информацию о способах усиления контроля на границе между странами с помощью пограничного заграждения. Кроме того, в парламенте Финляндии задумались над аннуляцией уже выданных россиянам краткосрочных виз.