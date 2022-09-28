Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа дата объявления Финляндии решения по ограничению въезда россиян

Кабмин Финляндии объявит решение по ограничению въезда россиян 29 сентября
СюжетВизы в Европу:

Фото: Sasu Makinen / Global Look Press

Правительство Финляндии объявит решение по ограничению въезда россиян 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина.

«Завтра, в четверг, 29 сентября, правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит россиян через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны и туристические поездки в Финляндию, о чем более подробно будет говориться в решении», — заявили в пресс-службе.

По информации кабмина, финское правительство получило информацию о способах усиления контроля на границе между странами с помощью пограничного заграждения.

28 сентября стало известно, что парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции уже выданных россиянам краткосрочных виз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
Пентагон заявил об «абсолютной непричастности» к инциденту на «Северном потоке»
Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»
В Грузии призвали лидеров стран отказаться от посещения Абхазии
В Госдуму внесли проект о расширении оснований для отсрочки от мобилизации
В США назвали потенциальное применение Россией ядерного оружия атакой на НАТО
Белый дом объяснил угрозы Байдена «покончить с "Северным потоком"»
Белый дом подтвердил выделение военной помощи Украине на миллиард долларов
Стало известно о намерении ЕС ввести санкции против Дугина и Расторгуева
В ЕК назвали последствия введения потолка цен на газ в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.