Названа дата объявления Финляндии решения по ограничению въезда россиян

Кабмин Финляндии объявит решение по ограничению въезда россиян 29 сентября

Правительство Финляндии объявит решение по ограничению въезда россиян 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина.

«Завтра, в четверг, 29 сентября, правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит россиян через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны и туристические поездки в Финляндию, о чем более подробно будет говориться в решении», — заявили в пресс-службе.

По информации кабмина, финское правительство получило информацию о способах усиления контроля на границе между странами с помощью пограничного заграждения.

28 сентября стало известно, что парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции уже выданных россиянам краткосрочных виз.