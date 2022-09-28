В Финляндии задумались над аннуляцией уже выданных россиянам виз

TourDom: парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции выданных россиянам виз

Парламент Финляндии может рассмотреть вопрос об аннуляции уже выданных россиянам краткосрочных виз. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что в стране задумались над этим в июле, в результате на сайте Kansalaisaloite.fi появилась соответствующая петиция, набравшая свыше 50 тысяч подписей. Впоследствии это предложение может быть вынесено на обсуждение в качестве гражданской инициативы при достаточном количестве голосов.

К тому же его должны проверить в Минюсте страны, а после этого вынести на рассмотрение в местные органы власти.

Уточняется, что власти Финляндии уже заявили о готовящемся пакете новых визовых ограничений в отношении россиян. Помимо этого, за полное закрытие границ с Россией выступают многие местные депутаты, однако есть и политики, которые считают, что правозащитникам и гражданам, отказывающимся от частичной мобилизации, необходимо по-прежнему разрешать въезд в страну.

Ранее 27 сентября стало известно, что в Финляндии захотели отгородиться забором от России. С таким предложением выступила Пограничная охрана страны.