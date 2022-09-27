Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Финляндии захотели отгородиться забором от России

Yle: погранохрана Финляндии предложила огородить забором часть границы с Россией

Фото: Unsplash.com

В Финляндии захотели отгородиться забором от России, предложение возвести барьер на границе вынесла Пограничная охрана страны, сообщает портал Yle.

Предполагается огородить 10-20 процентов границы. Общая ее длина составляет 1300 километров, соответственно, забор расположится на 130-260 километрах территории, говорится в докладе ведомства.

В Пограничной охране полагают, что барьер поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию. Он должен прослужить 50 лет.

Ранее власти Финляндии уточнили детали решения по ограничению въезда в страну для россиян. В МИД страны заявили, что в ближайшие дни пересечение границы российскими туристами будет ограничено. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только с целью посещения друзей и родственников, транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

23 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет Совета министров правительства по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также выдачи им виз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пасечник допустил введение военного положения в ЛНР и ДНР
Раскрыта опасность согласия с использованием файлов cookie в сети
Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Херсонской области
В Финляндии захотели отгородиться забором от России
Чехия временно ввела погранрежим на границе со Словакией
США успешно испытали столкновение зонда с астероидом
Названо пошатнувшее мировые рынки решение Путина
Стало известно о неофициальных контактах России и США
Пентагон заключил контракт на поставку высокоточных ударных ракет
Давление упало на обеих нитках «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.