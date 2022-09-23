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Финляндия решила ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам

Власти Финляндии решили значительно ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Финляндии приняли принципиальное решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также выдачи им виз. Об этом пишет РИА Новости.

Как стало известно, решение было принято на совместном заседании президента Финляндии Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, которое прошло в пятницу, 23 сентября. При этом дата начала ограничений не уточнялась.

«Президент республики и комитет Совета министров приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в сообщении.

Ожидается, что с дополнительной информацией выступит глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-брифинге.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Финляндии работают над запретом транзита россиян с шенгенской визой через страну. По словам премьер-министра Санны Марин, в правительстве создают юридическое обоснование подобных ограничений.

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Дарья Рыбак
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