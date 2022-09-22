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В Финляндии призвали запретить транзит россиян через страну

В Финляндии работают над юридическим обоснованием запрета на транзит россиян

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Финляндии работают над запретом транзита россиян с шенгенской визой через страну. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время в правительстве создают юридическое обоснование подобных ограничений. Помимо этого, в государстве призвали остановить не только транзит через Финляндию, но вовсе прекратить туризм из России.

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Ранее 22 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил введение запрета на въезд в государство для туристов из России. По его словам, «нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем ни бывало».

Ранее в сентябре стало известно, что Финляндия пока не собирается ограничивать въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, поскольку страна ждет окончательной ратификации протоколов о членстве в НАТО.

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Ксения Жарова
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