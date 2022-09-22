Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Финляндии допустил запрет на въезд в страну для туристов из России

Глава МИД Хаависто допустил, что Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян
СюжетВизы в Европу:
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Imago / Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил введение запрета на въезд в страну для туристов из России. Его слова передает телекомпания Yle.

Как сообщил Хаависто, на данный момент финские власти срочно готовят решение по туристическим визам для россиян. По его словам, Финляндия «не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами».

Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем ни бывало

Пекка ХаавистоМинистр иностранных дел Финляндии

До этого глава финского МИД также заявил, что Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. По его мнению, европейские страны должны иметь в запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров.

При этом глава консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер отмечал, что ведомство не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Позже он сообщил, что власти страны намерены тщательнее следить за выдачей шенгенских виз российским гражданам призывного возраста в связи с объявлением в России частичной мобилизации.

Четыре европейские страны уже запретили въезд россиянам

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезд гражданам России с целью туризма, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Однако эти ограничения распространились не на всех россиян.

Материалы по теме:
Паспорт невозвращенца. 100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
Паспорт невозвращенца.100 лет назад русским эмигрантам стали выдавать особые документы. Почему о них вспомнили вновь?
5 июля 2022
Россиянам могут запретить въезд в ЕС, но Британия пока открыта. Стоит ли туда отправиться и опасаться ли русофобии?
Россиянам могут запретить въезд в ЕС, но Британия пока открыта.Стоит ли туда отправиться и опасаться ли русофобии?
20 августа 2022

Пересекать государственную границу государств могут россияне, посещающие родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга; человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети. Также ограничения не действуют в отношении дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, запрет был введен в целях охраны общественного порядка и безопасности. «Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — заявила она.

Запрет поддерживают не все страны ЕС

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин отметил, что в настоящее время о всеобъемлющем запрете выдачи шенгенских виз россиянам на общеевропейском уровне речи не идет. Так, на заседании совета ЕС в Праге, которое состоялось 31 августа, за ограничения выступили Прибалтийские страны, Польша, Чехия и Словакия. Тем не менее, против такого решения высказались Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
«Россияне гуляли на все» Европа лишилась российских туристов. Почему это заставило местных жителей горевать?
«Россияне гуляли на все»Европа лишилась российских туристов. Почему это заставило местных жителей горевать?
2 июля 2022

Как пояснил эксперт, европейские страны исходят из гуманитарных соображений, а в Шенгенском кодексе нет юридического положения о том, что всем гражданам одной страны можно запретить выдачу виз. А чтобы ввести изменения в этих правилах, потребуется время и согласие всех государств ЕС. «А если Германия, Франция, Италия, Испания снова будут против, то, откровенно говоря, у стран Восточной Европы и бывших советских республик ничего не получится», — констатировал он.

При этом страны Евросоюза имеют право вводить собственные национальные ограничения, напомнил Топорнин. Девять европейских стран уже перестали выдавать туристические визы россиянам. В список государств, ограничивших оформление шенгена путешественникам из РФ, вошли Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Дания, Нидерланды и Бельгия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Финляндии допустил запрет на въезд в страну для туристов из России
Зеленский рассказал об украинской формуле мира
Китай заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Убийцу двух женщин признали виновным через 40 лет после преступления
В Киеве заявили о приближении к получению от США ракет большой дальности
51-летняя телеведущая прогулялась по улицам без нижнего белья
Мясников назвал частые причины онемения рук
Стало известно о запрете военнообязанным Курской области покидать регион
«Ростех» нарастит производство военной техники
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.