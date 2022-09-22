Глава МИД Финляндии допустил запрет на въезд в страну для туристов из России

Глава МИД Хаависто допустил, что Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил введение запрета на въезд в страну для туристов из России. Его слова передает телекомпания Yle.

Как сообщил Хаависто, на данный момент финские власти срочно готовят решение по туристическим визам для россиян. По его словам, Финляндия «не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами».

Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем ни бывало Пекка Хаависто Министр иностранных дел Финляндии

До этого глава финского МИД также заявил, что Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. По его мнению, европейские страны должны иметь в запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров.

При этом глава консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер отмечал, что ведомство не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Позже он сообщил, что власти страны намерены тщательнее следить за выдачей шенгенских виз российским гражданам призывного возраста в связи с объявлением в России частичной мобилизации.

Четыре европейские страны уже запретили въезд россиянам

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша уже запретили въезд гражданам России с целью туризма, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Однако эти ограничения распространились не на всех россиян.

Пересекать государственную границу государств могут россияне, посещающие родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга; человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети. Также ограничения не действуют в отношении дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, запрет был введен в целях охраны общественного порядка и безопасности. «Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — заявила она.

Запрет поддерживают не все страны ЕС

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин отметил, что в настоящее время о всеобъемлющем запрете выдачи шенгенских виз россиянам на общеевропейском уровне речи не идет. Так, на заседании совета ЕС в Праге, которое состоялось 31 августа, за ограничения выступили Прибалтийские страны, Польша, Чехия и Словакия. Тем не менее, против такого решения высказались Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция.

Как пояснил эксперт, европейские страны исходят из гуманитарных соображений, а в Шенгенском кодексе нет юридического положения о том, что всем гражданам одной страны можно запретить выдачу виз. А чтобы ввести изменения в этих правилах, потребуется время и согласие всех государств ЕС. «А если Германия, Франция, Италия, Испания снова будут против, то, откровенно говоря, у стран Восточной Европы и бывших советских республик ничего не получится», — констатировал он.

При этом страны Евросоюза имеют право вводить собственные национальные ограничения, напомнил Топорнин. Девять европейских стран уже перестали выдавать туристические визы россиянам. В список государств, ограничивших оформление шенгена путешественникам из РФ, вошли Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Дания, Нидерланды и Бельгия.