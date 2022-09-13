Оценена перспектива закрытия Европы для россиян

Центр европейской информации: о всеобщем запрете выдачи шенгена россиянам речи не идет

В настоящее время о всеобъемлющем запрете выдачи шенгенских виз россиянам речи не идет. Перспективы закрытия Европы для отечественных туристов в беседе с «Лентой.ру» оценил директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин.

«31 августа в Праге собралось заседание совета Евросоюза (ЕС), там присутствовали министры иностранных дел из семи государств, и как раз они обсуждали вопрос, связанный с визовыми ограничениями для россиян, — рассказывает эксперт. — Прибалтийские страны, Польша, Чехия, Словакия действительно выступали за то, чтобы на общеевропейском уровне чуть ли не полностью ограничить выдачу шенгена российским гражданам».

Тем не менее, по его словам, данное предложение не нашло поддержки у большинства стран. Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция высказались против, поэтому такого запретительного решения принять не удалось. Кроме того, согласия по этому вопросу вряд ли удастся достичь и в ближайшем будущем.

«Страны Европейского союза исходят из гуманитарных соображений, — продолжает эксперт. — Более того, есть шенгенский кодекс, которым они руководствуются, и там нет юридического положения о том, что всем гражданам одной страны можно запретить выдачу виз. Именно это их и останавливает».

Эксперт отметил, что потребуется время, чтобы ввести изменения в этих правилах, поскольку этот процесс очень длительный и сложный. «Опять же, должно быть согласие всех государств ЕС. А, если Германия, Франция, Италия, Испания снова будут против, то, откровенно говоря, у стран Восточной Европы и бывших советских республик ничего не получится. При этом они имеют право вводить собственные национальные ограничения, что они и сделали», — заключил Топорнин.

Ранее сообщалось, что из-за ужесточения риторики Евросоюза девять европейских стран перестали выдавать туристические визы россиянам. В список государств, ограничивших оформление шенгена путешественникам из РФ, вошли Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Дания, Нидерланды и Бельгия.

