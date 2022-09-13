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Названы переставшие выдавать шенген россиянам страны Европы

АТОР: девять европейских стран перестали выдавать туристические визы россиянам

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Из-за ужесточения риторики Евросоюза ряд европейских стран перестал выдавать туристические визы россиянам. Список государств, ограничивших оформление шенгена путешественникам из РФ, назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом, документы российских путешественников больше не принимают девять стран Европы, а именно Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Дания, Нидерланды и Бельгия.

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При этом в список лояльных к россиянам в визовом вопросе европейских стран по сей день входят Италия, Испания, Франция, Греция и Кипр. В последней используется национальная виза, а не шенген. Отмечается, что именно эти государства продолжают принимать документы россиян на визы под туристические цели.

По данным АТОР, в силу разных обстоятельств, в том числе из-за сокращения штатной численности консульства, сроки рассмотрения визовых заявлений туристов из России увеличились еще до приостановки ЕС соглашения об упрощенном визовом режиме 12 сентября. В среднем они занимают примерно четыре недели.

Ранее 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме Европейского союза и России, вступившее в силу в 2007 году. Таким образом, рассмотрение заявок от россиян на визы в ЕС с туристическими целями теперь будет осуществляться в неприоритетном режиме.

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Фариза Бацазова
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