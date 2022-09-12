Cоглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России перестало действовать с 12 сентября

Cоглашение об упрощенном визовом режиме Евросоюза и России, которое было в силе с 2007 года, перестало действовать с понедельника, 12 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Приостановка соглашения означает, что к россиянам, которые собираются посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих стран. В том числе увеличится стоимость с 35 до 80 евро, заявителю будет необходимо предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.

В документе указывается, что рассмотрение заявок от граждан России на визы в Евросоюз с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме. То есть туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.