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Cоглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России перестало действовать

Cоглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России перестало действовать с 12 сентября
СюжетВизы в Европу:

Фото: Pixabay

Cоглашение об упрощенном визовом режиме Евросоюза и России, которое было в силе с 2007 года, перестало действовать с понедельника, 12 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Приостановка соглашения означает, что к россиянам, которые собираются посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих стран. В том числе увеличится стоимость с 35 до 80 евро, заявителю будет необходимо предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.

В документе указывается, что рассмотрение заявок от граждан России на визы в Евросоюз с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме. То есть туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

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Марина Совина
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