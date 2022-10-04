Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне стали массово покидать Финляндию

Yle: за сутки Финляндию покинули более 1,3 тысячи россиян

Фото: Janis Laizans / Reuters

Граждане России стали массово покидать Финляндию — число россиян, вернувшихся на родину, превысило число граждан, въехавших в европейскую страну. Об этом сообщает Yle.

За сутки североевропейское государство покинули более 1,3 тысячи россиян, это почти в два раза превышает число въехавших в соседнее государство соотечественников. При этом обычно в сутки в Финляндию въезжало более тысячи россиян, на прошлой неделе это число достигало восьми тысяч человек.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Отмечается, что отток российских граждан связан с закрытием финской границы для туристов.

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. При этом ограничение на въезд касается не только туристов, но также и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Лукашенко назвал политические цели США
Раскрыты способы сохранить обувь в дождливую погоду
Шойгу рассказал о непривлечении срочников к спецоперации
В России отреагировали на сообщения об общении гендиректора ЗАЭС с СБУ
У Минобороны России украли миллионы рублей на производстве беспилотников
Шойгу заявил о сбитых украинских самолетах в дни проведения референдумов
Германия назвала закрытым вопрос о репарациях Польше
Россияне стали массово покидать Финляндию
Лукашенко поручил военкоматам проверить военнообязанных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.