Россияне стали массово покидать Финляндию

Yle: за сутки Финляндию покинули более 1,3 тысячи россиян

Граждане России стали массово покидать Финляндию — число россиян, вернувшихся на родину, превысило число граждан, въехавших в европейскую страну. Об этом сообщает Yle.

За сутки североевропейское государство покинули более 1,3 тысячи россиян, это почти в два раза превышает число въехавших в соседнее государство соотечественников. При этом обычно в сутки в Финляндию въезжало более тысячи россиян, на прошлой неделе это число достигало восьми тысяч человек.

Отмечается, что отток российских граждан связан с закрытием финской границы для туристов.

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. При этом ограничение на въезд касается не только туристов, но также и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.