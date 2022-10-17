Гузееву обязали возместить ущерб за порчу стен в квартире соседки

Суд обязал Гузееву возместить ущерб за трещины на стене в квартире соседки

Мещанский районный суд Москвы обязал телеведущую и актрису Ларису Гузееву выплатить более 80 тысяч рублей за порчу стен в квартире ее соседки. Об этом сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ, присутствовавший на заседании.

Представители страховой компании потерпевшей «Сбербанк страхование» обратились в суд, чтобы звезда возместила ущерб за трещины на стенах в ванной комнате, на кухне и в коридоре в соседней квартире, которые образовались после проведенного в квартире телеведущей ремонта. Представитель организации отметил, что они рассчитывали пойти на мировую, однако ни Гузеева, ни ее представитель не пришли в суд.

В результате суд в полном объеме удовлетворил иск страховой компании. Согласно его решению, Гузеева должна компенсировать 82 тысячи за нанесенный имуществу ущерб, а также оплатить пошлину в размере 2,6 тысячи рублей. Позже в Мещанском суде рассмотрят другой иск к Гузеевой, где ее обвиняют в появлении трещин в двух других комнатах той же квартиры. Страховая компания рассчитывает, что звезда в качестве компенсации должна будет заплатить сумму в размере 100 тысяч рублей.

О том, что на телеведущую подали в суд из-за трещин на стенах в недавно застрахованной квартире соседки, стало известно в начале октября. Рабочие, проводившие ремонт в доме у Гузеевой, не рассчитали силу, с которой долбили стены, в результате чего повредили соседнее жилье.