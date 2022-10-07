На Гузееву подали в суд за порчу стен в соседней квартире

Страховая компания подала на Ларису Гузееву в суд за трещины на стенах в соседней квартире

На российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву подали в суд за порчу стен в новой квартире своей соседки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Жительница соседней квартиры, расположенной в доме в центре Москвы, обнаружила у себя трещины на стенах. Через некоторое время ей удалось выяснить, что живущая за стенкой телеведущая недавно сделала в своем жилье евроремонт. При этом проводившие его рабочие, по ее мнению, не рассчитали силу, с которой долбили стены, в результате чего повредили ее квартиру, которая была недавно застрахована. Пострадавшая женщина обратилась в страховую компанию, которая написала заявление на звезду и потребовала возместить нанесенный ущерб имуществу и ее владелице, заплатив 100 тысяч рублей.

В июне актер Александр Калягин отсудил 78,4 тысячи рублей у сотрудников коммунальной службы из-за повреждения интерьера. Весной 2021 года квартиру актера в Лаврушинском переулке Москвы залило кипятком, который повредил отделку комнат.