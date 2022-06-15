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Российский актер отсудил у коммунальщиков десятки тысяч рублей

Актер Александр Калягин отсудил 78 тысяч рублей у коммунальной службы из-за интерьера

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский актер, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отсудил несколько десятков тысяч рублей у сотрудников коммунальной службы из-за повреждения интерьера. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Иск Калягина и его дочери был связан с инцидентом, который произошел весной 2021 года — квартиру актера в Лаврушинском переулке Москвы залило кипятком, который повредил отделку комнат. Семья подала в суд на управляющую компанию и рабочих, занимающихся ремонтом труб.

Иск Калягина рассматривали в Мещанском суде, экспертиза оценила ущерб в 150 тысяч рублей. В итоге суд постановил, что коммунальщики должны выплатить актеру и его дочери по 78,4 тысячи рублей.

В августе 2021 года танцовщица Анастасия Волочкова выиграла в суде по иску к управляющей компании Тверского района Москвы об испорченном имуществе. Исковые требования знаменитости по оплате неустойки за залитую водой с крыши кровать удовлетворили частично.

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