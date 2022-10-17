Мать и дочь с многомиллионным заработком с OnlyFans ответили на критику хейтеров

Австралийки, зарабатывающие миллионы рублей на OnlyFans, ответили на критику хейтеров

Австралийки с многомиллионным заработком, который они получают благодаря продаже фото в откровенных образах, ответили на критику хейтеров. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

37-летний косметолог Иви Лиана и 20-летняя дочь Тиана из Аделаиды регулярно публикуют снимки в нижнем белье или купальниках на своей странице на OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. В беседе с журналистами Тиана призналась, что сама предложила матери присоединиться к платформе.

Отмечается, что в общей сложности каждая родственница ежемесячно зарабатывает как минимум 30 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей). По словам женщин, они часто сталкиваются с негативными комментариями со стороны пользователей сети, однако на данный момент стараются не обращаться внимание на нелестные высказывания юзеров.

«Мне правда нравится моя работа. Я благодарна за платформу, которая не только позволяет мне зарабатывать деньги, но и дает возможность раскрывать мою сексуально и женственность. Финансовая независимость позволяют мне с радостью проводить свободное время и планировать будущее», — высказалась Иви Лиана в заключение.

В декабре 2021 года британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. Она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По словам манекенщицы, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (более четырех миллионов рублей) в год.