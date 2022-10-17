Россиянина арестовали за убийство 41-летней подруги из-за оскорблений

В Саратове пьяный мужчина до смерти избил подругу, помогая ей повесить полку в квартире

В Саратове суд арестовал 40-летнего мужчину за убийство 41-летней знакомой. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 12 октября пьяный фигурант пришел в гости к подруге, чтобы помочь ей повесить полку на стену. Они поссорились, тогда обвиняемый разозлился, что женщина его оскорбляет, и избил ее, нанеся смертельные травмы. Затем россиянин сбежал из квартиры.

Правоохранители задержали фигуранта. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что в Камчатском крае 50-летний мужчина избил до смерти 44-летнюю сожительницу во время ссоры.