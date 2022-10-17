В российском регионе арестовали мужчину за избиение до смерти сожительницы

В Камчатском крае 50-летний мужчина избил до смерти 44-летнюю сожительницу во время ссоры

В Камчатском крае суд арестовал 50-летнего мужчину за убийство 44-летней сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 и 21 марта фигурант проводил время с возлюбленной в квартире на Владивостокской улице. Там они поссорились, и кавалер ударил сожительницу по голове. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Жертву доставили в больницу, она впала в кому и скончалась спустя длительное время.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что в Тверской области арестовали мужчину, избившего до смерти родственника во время ссоры.