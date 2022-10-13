В российском регионе мужчина избил до смерти родственника в ходе ссоры

В Тверской области арестовали мужчину, избившего до смерти родственника во время ссоры

В Конаково суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве мужчины. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Тверской области.

По данным ведомства, 8 октября россиянка обнаружила тело мужчины в одном из домов села Селихово. Она обратилась в полицию. Правоохранители установили, что в период с 5 по 8 октября пьяные родственники поссорились. Тогда фигурант начал избивать оппонента, нанеся ему смертельные травмы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что под Владимиром осудили на 9 лет мужчину, забившего до смерти табуреткой друга в ходе ссоры.