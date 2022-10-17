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17:25, 17 октября 2022Россия

Опубликована карта районов Москвы по числу разыскиваемых уклонистов

Shot опубликовал карту московских военкоматов по числу разыскиваемых уклонистов

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Опубликована карта московских военкоматов с числом разыскиваемых в столице уклонистов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их количество составило более шести тысяч человек.

По данным источника, рекордсменом стал военкомат Люблинского района — число прикрепленных к нему уклонистов достигло 737 человек. Второе место занял комиссариат Академического района — там в розыск объявили 666 человек. Третьим по числу уклонистов стал Кузьминский район, в котором по повестке не явились 440 человек.

Наименьшее число нарушителей выявили в Головинском районе — там насчитали всего 29 уклонистов.

Изображение: Telegram-канал «SHOT»

Теперь, как утверждают авторы канала, розыск всех московских уклонистов отменен.

Ранее 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве. По его словам, повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие.

Московский военком Максим Локтев подтвердил, что явка по мобилизационным повесткам больше не требуется и все розыскные мероприятия в отношении столичных уклонистов будут прекращены.

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Варвара Родикова
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