Россиянина осудили на 13 лет за убийство товарища кирпичом 16 лет назад

В Кургане осудили на 13 лет колонии мужчину за убийство кирпичом знакомого в 2006 году

Курганский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за убийство мужчины в 2006 году. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным по пункту «и» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших на 400 тысяч рублей.

По данным ведомства, в ночь на 29 июня 2006 года пьяный фигурант находился в гостях у знакомых в городе Макушино. Там он начал проявлять агрессию в отношении уснувших женщин. Тогда один из товарищей заступился за подруг, но осужденный взял обломок кирпича и ударил им оппонента, нанеся смертельное ранение.

Отмечается, что россиянин не признал вину.

Ранее сообщалось, что в Новомосковске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 42-летнего местного жителя за попытку убить 64-летнюю мать. Отмечалось, что россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.