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18:05, 17 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет колонии за покушение на убийство пожилой матери

В Новомосковске осудили на 8 лет сына, избившего мать и вытолкнувшего ее из окна квартиры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Новомосковске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 42-летнего местного жителя за попытку убить 64-летнюю мать. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Тульской области.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на убийство и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 4 июня пьяный фигурант избил пожилую мать в квартире на Парковой улице и угрожал ей убийством. Женщина убежала на балкон, однако сын пошел за ней, еще раз ударил кулаком по голове и вытолкнул из окна. Пенсионерка смогла схватиться за балконную раму с уличной стороны, однако фигурант нанес удар по рукам родственницы, и она упала на землю. Потерпевшую доставили в больницу, ее удалось спасти.

Осужденный полностью признал вину.

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Екатерина Власова
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