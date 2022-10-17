Последствия решения Китая о запрете продавать СПГ для стран Европы оценили

Аналитик Демидов: запрет КНР перепродавать газ слабо повлияет на ситуацию в ЕС

Власти Китая решили запретить своим компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и в Азии в преддверии пикового потребления в отопительный сезон. Кроме того, зимой КНР ожидает газовый кризис, обусловленный скачком цен на газ, рассказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние данного запрета на ситуацию с топливом в Европейском Союзе (ЕС).

По словам аналитика, Китай перепродавал в ЕС СПГ, который он получал по долгосрочным контрактам из США. При этом, общий объем продаж не превышал семи процентов от годовых поставок.

«Потеря данного объема мало повлияет на ситуацию в ЕС, так как в Европе дефицит существенно выше. В текущей ситуации, когда наступает пиковый сезон потребления в ЕС и рост спроса в Азии, у ЕС практически не остается альтернатив кроме снижения потребления, то есть нормированное потребление теплоагентов и электричества домохозяйствами и остановка части производств», — поделился Демидов.

Власти Китая запретили государственным компаниям — импортерам газа перепродавать СПГ покупателям в Европе и в Азии. Речь идет о PetroChina, Sinopec и CNOOC, им предписали сохранить топливо для использования внутри страны.

