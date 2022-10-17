Военкор рассказал о создании ВСУ «ударного кулака» на Херсонщине

Военкор Поддубный заявил о накоплении сил ВСУ для наступления на Херсон

Украина накапливает силы и проводит перегруппировку войск на херсонском фронте, создавая новый «ударный кулак» для наступления на Херсон. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении усиливается французскими, польскими и англоговорящими наемниками.

«В основном это касается николаевского направления. ВСУ, имея численный перевес, вновь формируют ударный кулак для наступления. Напомню, что недавняя атака противника на херсонском направлении захлебнулась», — заявил военкор.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ в сентябре как минимум трижды провели учения по форсированию Днепра. В октябре украинские военные провели еще два таких учения.