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15:38, 17 октября 2022Бывший СССР

Военкор рассказал о создании ВСУ «ударного кулака» на Херсонщине

Военкор Поддубный заявил о накоплении сил ВСУ для наступления на Херсон

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина накапливает силы и проводит перегруппировку войск на херсонском фронте, создавая новый «ударный кулак» для наступления на Херсон. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении усиливается французскими, польскими и англоговорящими наемниками.

«В основном это касается николаевского направления. ВСУ, имея численный перевес, вновь формируют ударный кулак для наступления. Напомню, что недавняя атака противника на херсонском направлении захлебнулась», — заявил военкор.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ в сентябре как минимум трижды провели учения по форсированию Днепра. В октябре украинские военные провели еще два таких учения.

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Василий Мека
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