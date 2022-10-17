В Литве заявили о начале учений НАТО

Министерство обороны Литвы заявило о начале учений НАТО «Железный волк»

В Литве в понедельник, 17 октября, начались международные учения НАТО Gelezinis vilkas («Железный волк»). Об этом заявило Министерство обороны республики, передает ТАСС.

«Во время двухнедельной тренировки будут проверены процедуры планирования и выполнения атакующих и оборонительных операций подразделениями армии Литвы, отработано взаимодействие с силами союзников», — сообщили в Минобороны.

Как утверждает ведомство, в учебных маневрах примут участие около 3,5 тысячи военных из десяти государств, в их числе Литва, США, Чехия, Австралия, Великобритания, Бельгия, Германия, Норвегия, Люксембург, Нидерланды. Также в учениях задействуют около 700 единиц техники, включая танки, самоходную артиллерию, бронетранспортеры и машины пехоты. Кроме того, в маневрах примет участие сводный батальон НАТО передового базирования.

Учения пройдут на центральном полигоне литовской армии в Пабраде, неподалеку от границы с Белоруссией. На место проведения маневров 15-16 октября выдвинулись первые военные колонны, наиболее интенсивное движение которых произойдет 17 и 18 октября.

Ранее стало известно, что Литва проведет учения с Военно-воздушными силами (ВВС) НАТО в районе Куршской косы. Сообщалось о патрулировании воздушного пространства стран Балтии двумя истребителями Венгрии.