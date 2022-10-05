Литва и НАТО проведут военные учения около Куршской косы

Литовская армия сообщила о проведении учений с ВВС НАТО в районе Куршской косы

Литва проведет учения с Военно-воздушными силами (ВВС) НАТО в районе Куршской косы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование армии республики.

«Во время учений будет отрабатываться взаимодействие военных специалистов НАТО по координации огня и пилотов ВВС Венгрии и Великобритании», — утверждается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время два истребителя Венгрии патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Контингент венгерских ВВС на основе ротации находится на авиабазе Зокняй в Литве. Кроме того, из Великобритании прибудут истребители для участия в учениях.

Ранее Вооруженные силы Германии решили перебросить военную технику и более сотни солдат в Литву для усиления восточного фланга НАТО. Военнослужащих и вооружение доставят кораблем в литовскую Клайпеду. Уточняется, что военные прошли подготовку по «боевым действиям высокой интенсивности в интересах национальной обороны и обороны альянса».