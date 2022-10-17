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09:51, 17 октября 2022Ценности

Милла Йовович показала лицо без макияжа и фильтров

Актриса Милла Йовович показала лицо без макияжа и восхитила поклонников
Милла Йовович

Милла Йовович. Фото: @millajovovich

Американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой, придерживая левой рукой часть волос. Звезда киноленты «Обитель зла» одета в желтую футболку. При этом видно, что Йовович решила отказаться от макияжа и от применения фильтров.

Публикация набрала более 106 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид актрисы, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Ты прекрасная, потрясающая и удивительный человек», «Выглядишь очень молодой», «Самая красивая женщина и актриса», «О боже мой, никогда нестареющее чудо», «Тебе идет быть без косметики и фотошопа. Естественная красота», — высказывались они.

В апреле Йовович попала в объектив папарацци. Знаменитость была запечатлена без макияжа на прогулке в Нью-Йорке с 14-летней дочерью Эвер Габо Андерсон.

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Мария Винар
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