Украина захотела привлечь США к добыче газа

Telegraph: украинский «Нафтогаз» захотел привлечь компании США для добычи газа

«Нафтогаз Украины» захотел привлечь американские компании для разработки газовых месторождений, сообщил советник генерального директора компании Мирон Василик британской газете The Daily Telegraph.

По словам Василика, «Нафтогаз» уже провел переговоры с рядом компаний из США на предмет заключения совместных соглашений о разведке запасов газа. «В ближайшее время компания начнет представлять инвесторам некоторые проекты», — отметил он.

«Украина имеет вторые по величине в Европе ресурсы и запасы газа. Там есть разведочный и экспортный потенциал. По нашим оценкам, речь может идти о 40 миллиардах кубометров запасов», — заявил Василик.

Компания выявила огромные запасы, в том числе в Днепровско-Донецком бассейне и ожидает их освоения. «Там есть большой потенциал, но он не проявится до второй половины этого десятилетия… У нас есть несколько бассейнов, которые в настоящее время не разрабатываются», — подчеркнул советник главы «Нафтогаза».

Василик уверен, что разработка газовых запасов Украины поможет удовлетворить будущие потребности Европы в газе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предлагал Европе помочь преодолеть газовый кризис путем использования украинских газовых хранилищ, объем которых достигает 30 миллиардов кубов. Шмыгаль также подчеркивал, что Украина выполняет все свои обязательства по транзиту газа в Европу, несмотря на конфликт.

