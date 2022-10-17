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12:11, 17 октября 2022Бывший СССР

В Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Одесской области из-за обстрелов поврежден объект инфраструктуры

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате российского обстрела в Одесской области поврежден объект инфраструктуры, сообщил в Telegram глава обладминистрации Максим Марченко.

По его словам, ночью украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть дронов-камикадзе, а утром российские войска нанесли удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

«Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет», — написал Марченко, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Ранее о взрывах в Одессе сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Варвара Кошечкина
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