В Одесской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Одесской области из-за обстрелов поврежден объект инфраструктуры

В результате российского обстрела в Одесской области поврежден объект инфраструктуры, сообщил в Telegram глава обладминистрации Максим Марченко.

По его словам, ночью украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть дронов-камикадзе, а утром российские войска нанесли удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

«Поврежден объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет», — написал Марченко, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Ранее о взрывах в Одессе сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.