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09:07, 17 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Стало известно о взрывах в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Подробностей произошедшего депутат не приводит.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех взрывах в Шевченковском районе Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удары по украинской столице были совершены дронами-камикадзе «Герань-2».

Также стало известно об атаке на критическую инфраструктуру в Днепропетровской области. По словам главы региона Валентина Резниченко, в результате удара на одном из энергетических объектов начался сильный пожар.

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Алевтина Запольская
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