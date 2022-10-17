Днепропетровские власти сообщили о сильном пожаре на энергетическом объекте

Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил о сильном пожаре на объекте энергетики

В Днепропетровской области в результате ракетной атаки начался сильный пожар на одном из объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Валентин Резниченко.

По словам представителя местных властей, три ракеты были уничтожены украинскими средствами ПВО, но еще одна попала по объекту энергетической инфраструктуры. «Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — написал Резниченко.

Ранее стало известно о взрывах в центре Киева, в Шевченковском районе столицы. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, удар по городу был совершен дронами-камикадзе «Герань-2». По словам очевидцев, над зданием компании «Укрэнерго» виден дым.