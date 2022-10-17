В российском регионе КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом

Один человек погиб и еще восемь пострадали при столкновении КамАЗа с поездом под Тамбовом

КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Тамбовской области, в результате один человек погиб и еще восемь пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель управления МЧС в российском регионе.

Собеседник агентства пояснил, что еще один человек оказался заблокированным после ДТП. По его данным, всех пострадавших доставили в больницу. На месте продолжают работать спасатели.

Другие обстоятельства происшествия выясняются, добавил сотрудник экстренных служб.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре локомотив столкнулся со скорой помощью, в результате случившегося трое человек пострадали.

Позже выяснилось, что одного мужчину медики не смогли спасти, он скончался. Двух других отвезли в городскую больницу.