Россиянин несколько лет заставлял приемную дочь есть мыло и отрезал ей палец

В Нижегородской области мужчина несколько лет избивал приемную дочь и отрезал ей палец

В Нижегородской области мужчина несколько лет жестоко издевался над приемной дочерью. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в Кстовском районе. По версии следствия, россиянин истязал 11-летнего ребенка с 2019-го по октябрь 2022 года. Он избивал ее, заставлял есть мыло, обливал холодной водой и лишал пищи, а однажды взял нож и отрезал приемной дочери фалангу пальца, со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области пишет kp.ru.

Сейчас девочка изъята из семьи и помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Следователи возбудили в отношении отчима уголовное дело части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»). «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении СК.

Ранее в октябре стало известно, что в Екатеринбурге неизвестная женщина избила двух мальчиков на детской площадке на Агрономической улице, поскольку они отказались играть с ее сыном.