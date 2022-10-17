Назван придающий странный вид мужчинам цвет рубашек

Бизнес-консультант Гилана Михайлова: розовые мужские рубашки утратили актуальность

Директор программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Гилана Михайлова назвала придающий странный вид мужчинам цвет рубашек. Своим мнением она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

Бизнес-консультант отметила, что офисным сотрудникам в настоящее время не следует носить данные предметы гардероба розового оттенка. Так, по ее словам, вещи данного тона, которые ранее были в тренде, утратили свою актуальность.

«На сегодня это выглядит очень странно. То есть, конечно же, мода существует, она так или иначе тоже используется теми же государственными служащими, в галстуках, у дам в блузках. Дресс-код нельзя рассматривать как некую отдельную систему, независимую от времени, сферы деятельности, возраста, желания показать себя, позиционировать каким-то образом себя», — отметила собеседница издания, добавив, что ее заявление имеет рекомендательный характер.

Ранее стилисты российского бренда одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans назвали самую модную верхнюю одежду для мужчин на осень 2022 года. Так, в текущем сезоне актуальны бомберы из матовой экокожи. Кроме того, в числе трендов оказались дутые парки прямого кроя, а также пуховики из нейлона.