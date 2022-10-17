Президент Киргизии попросил Путина помочь решить вопрос с границами

Президент Киргизии попросил Владимира Путина помочь решить вопрос границ с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил своего российского коллегу Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном. Об этом сообщил секретарь киргизского Совета безопасности Марат Иманкулов, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе встречи на форуме «Россия — Центральная Азия» в Астане между президентами РФ, Киргизии и Таджикистана состоялся открытый разговор на тему делимитации границ между двумя республиками. «Жапаров попросил Путина помочь разобраться с этим вопросом, потому как нам самим все сложнее его решить», — отметил Иманкулов.

Он заявил, что российский президент пообещал подумать над этим, а также поднять документы, рассмотреть предложения сторон и дать оценку. «В России могут быть архивные документы и карты, которые помогут решить вопрос границ», — добавил секретарь Совбеза.