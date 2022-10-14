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20:05, 14 октября 2022Бывший СССР

Рахмон при Путине призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Рахмон при Путине попросил не относиться к Центральной Азии как к бывшим странам СССР

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Таджикистан с уважением относится к интересам своего главного стратегического партнера — России, поэтому хотел бы уважения в свой адрес. В связи с этим президент страны Эмомали Рахмон в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к республике бывшего СССР. Цитату приводит РБК.

«Нас не 100 — 200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера», — подчеркнул Рахмон, добавив, что просит российского коллегу Владимира Путина ответить и уважать Таджикистан.

Политик пояснил, что не так давно просил российских министров присутствовать на форуме в республике, но вместо них приехали лишь заместители. Он не уточнил, о чем речь.

Возможно, Рахмон имел в виду Международный инвестиционный форум «Таджикистан — Россия», который прошел 15 сентября в Душанбе. Там присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

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Алевтина Запольская
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