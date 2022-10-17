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13:11, 17 октября 2022Бывший СССР

Появилось видео удара по Киеву

«Страна.ua» опубликовало видео удара по Киеву

Появилось видео удара по Киеву, его опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В подписи к видео также говорится, что мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об атаке 28 дронов на город. По его словам, большинство из них сбито.

Помимо этого, глава города заявил, что в Киеве прозвучало пять взрывов.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Украины повреждены энергообъекты. Мэр страны Денис Шмыгаль уточнил, что атаки на критическую инфраструктуру были совершены в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях.

Алевтина Запольская
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