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11:51, 17 октября 2022Бывший СССР

Премьер Украины сообщил об атаках на энергообъекты страны

Шмыгаль заявил об ударах по энергообъектам Киева, Сумской и Днепропетровской областей

Фото: Yves Herman / Reuters

На энергетическую инфраструктуру Украины совершены атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, в результате пяти ударов дронами в Киеве повреждены энергообъекты и жилой дом. Помимо этого, он также заявил об ударах по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Политик уточнил, что сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

«Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы», — написал он.

Ранее стало известно, что в Харькове перестало работать метро. Помимо этого, жители города сообщили об отключении света в некоторых районах.

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Алевтина Запольская
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