В Харькове перестало работать метро
«Страна.ua»: в Харькове перестало работать метро, в некоторых районах пропал свет
В Харькове перестал работать метрополитен. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Также местные жители сообщили, что в некоторых районах города пропал свет.
Ранее стало известно, что в Киеве введены транспортные ограничения после ракетных ударов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что движение транспорта перекрыто на нескольких участках улиц.
До этого глава Киева сообщал, что в Шевченковском районе прозвучало два взрыва.