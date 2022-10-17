Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 17 октября 2022Бывший СССР

В Харькове перестало работать метро

«Страна.ua»: в Харькове перестало работать метро, в некоторых районах пропал свет

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В Харькове перестал работать метрополитен. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Также местные жители сообщили, что в некоторых районах города пропал свет.

Ранее стало известно, что в Киеве введены транспортные ограничения после ракетных ударов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что движение транспорта перекрыто на нескольких участках улиц.

До этого глава Киева сообщал, что в Шевченковском районе прозвучало два взрыва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Сербию склонили к выбору ЕС по вопросу санкций против России
Евросоюз подготовит механизм по снижению цен на весь покупаемый газ
Перечислены пять ошибок в осенних образах
Названа дата прихода первого снега в Москву
В Севастополе мобилизовали не служившего многодетного отца
Китай начал соперничать с Западом из-за России
В Харькове перестало работать метро
Раскрыта обстановка на популярном азиатском курорте после наводнения
Вяльбе прокомментировала срыв перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля
Стало известно о переброске ВСУ на юг Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.