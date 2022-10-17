«Страна.ua»: в Харькове перестало работать метро, в некоторых районах пропал свет

В Харькове перестал работать метрополитен. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Также местные жители сообщили, что в некоторых районах города пропал свет.

Ранее стало известно, что в Киеве введены транспортные ограничения после ракетных ударов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что движение транспорта перекрыто на нескольких участках улиц.

До этого глава Киева сообщал, что в Шевченковском районе прозвучало два взрыва.