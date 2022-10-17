В Киеве ввели транспортные ограничения после ударов
Мэр Киева Кличко заявил о перекрытии транспортного движения на нескольких улицах
В Киеве введены транспортные ограничения после ракетных ударов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвал глава города.
Кроме того, он также попросил жителей столицы заботиться о собственной безопасности.
Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Киевской области. До этого Кличко писал о двух взрывах в Шевченковском районе столицы.