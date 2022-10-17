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10:05, 17 октября 2022Бывший СССР

В Киеве ввели транспортные ограничения после ударов

Мэр Киева Кличко заявил о перекрытии транспортного движения на нескольких улицах

Фото: РИА Новости

В Киеве введены транспортные ограничения после ракетных ударов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвал глава города.

Кроме того, он также попросил жителей столицы заботиться о собственной безопасности.

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Киевской области. До этого Кличко писал о двух взрывах в Шевченковском районе столицы.

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Алевтина Запольская
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