Критическая инфраструктура Киева подверглась удару
Военная администрация Киева сообщила об ударе по критической инфраструктуре городаСюжетВзрывы в Киеве:
Критическая инфраструктура Киева подверглась удару, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную администрацию украинской столицы.
«Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Точной информации об объектах и степени их повреждения пока нет.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города.
Ранее стало известно о взрыве критической инфраструктуры в Сумской области Украины.