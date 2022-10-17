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08:45, 17 октября 2022Бывший СССР

Критическая инфраструктура Киева подверглась удару

Военная администрация Киева сообщила об ударе по критической инфраструктуре города
СюжетВзрывы в Киеве:

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Критическая инфраструктура Киева подверглась удару, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную администрацию украинской столицы.

«Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Точной информации об объектах и степени их повреждения пока нет.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города.

Ранее стало известно о взрыве критической инфраструктуры в Сумской области Украины.

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Василий Мека
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