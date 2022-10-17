Военная администрация Киева сообщила об ударе по критической инфраструктуре города

Критическая инфраструктура Киева подверглась удару, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную администрацию украинской столицы.

«Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры», — сообщили в ведомстве. Точной информации об объектах и степени их повреждения пока нет.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города.

Ранее стало известно о взрыве критической инфраструктуры в Сумской области Украины.